Пермский робот продает сим-карты испанцам

Робота испанская компания купила за 50 тыс. евро Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермская компания «Промобот» создала робота, который продает сим-карты жителям и гостям Испании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Российская компания „Промобот“ и испанский телекоммуникационный холдинг OliveNet создали робота для продажи сим-карт. Теперь гости и жители Барселоны смогут быстро и безопасно получить сим-карту местного оператора у российского робота», — рассказали в компании. Первый робот начал работу в мае 2022 года в одном из центров телеком-оператора.

Особенностью андроида является технология удаленной самоидентификации. Робот выдает покупателю сим-карту и помогает зарегистрироваться. Машина может не только помочь с покупкой и активацией продукта, но и поддержать разговор на любую тему на английском и испанском языках. Контракт обошелся испанским предпринимателям с «Промоботом» в 50 тыс. евро. При положительном опыте реализации пилотного проекта испанская компания может закупить еще 10 роботов в разные города страны.