В МИД РФ возмутились позицией Зеленского по «Азовстали»

Украина показала всему миру, как она научилась врать, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выдает предложенный Россией вывод боевиков с завода «Азовсталь» за специальную операцию по «спасению войск». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Из-под пера тех, кто творит „Квартал 95“. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера, это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством, в первую очередь, американских и натовских специалистов», — передает слова Захаровой радио Sputnik.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил том, что Мариуполь полностью перешел под контроль российской армии. Оставшиеся националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». 17 мая сдались в плен 256 украинских боевиков.