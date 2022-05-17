17 мая 2022

Власти ЯНАО будут тщательнее проверять кандидатов на выборах

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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, закон, документы, женские руки, руки
Власти ЯНАО вносят поправки в законопроект Фото:

В ЯНАО вносится законопроект, требующий от кандидатов на выборах предоставлять более точные сведения о своих доходах. Теперь желающим баллотироваться необходимо указывать свой СНИЛС. Соответствующий проект закона опубликован на сайте регпарламента.

«Изменения направлены также на уточнение порядка выдвижения кандидатов, в частности, в сведениях о размере и об источниках доходов кандидата. А также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах, представляемых в соответствующую избирательную комиссию, при подаче кандидатом заявления о согласии баллотироваться теперь в обязательном порядке указывается СНИЛС», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании заксобрания ЯНАО 26 мая. Также там примут решение касательно изменений закона о референдумах и избиркомах. Власти ЯНАО хотят упразднить избирательные комиссии в муниципалитетах.

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В ЯНАО вносится законопроект, требующий от кандидатов на выборах предоставлять более точные сведения о своих доходах. Теперь желающим баллотироваться необходимо указывать свой СНИЛС. Соответствующий проект закона опубликован на сайте регпарламента. «Изменения направлены также на уточнение порядка выдвижения кандидатов, в частности, в сведениях о размере и об источниках доходов кандидата. А также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах, представляемых в соответствующую избирательную комиссию, при подаче кандидатом заявления о согласии баллотироваться теперь в обязательном порядке указывается СНИЛС», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании заксобрания ЯНАО 26 мая. Также там примут решение касательно изменений закона о референдумах и избиркомах. Власти ЯНАО хотят упразднить избирательные комиссии в муниципалитетах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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