Власти ЯНАО будут тщательнее проверять кандидатов на выборах

18 мая 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО вносят поправки в законопроект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО вносится законопроект, требующий от кандидатов на выборах предоставлять более точные сведения о своих доходах. Теперь желающим баллотироваться необходимо указывать свой СНИЛС. Соответствующий проект закона опубликован на сайте регпарламента. «Изменения направлены также на уточнение порядка выдвижения кандидатов, в частности, в сведениях о размере и об источниках доходов кандидата. А также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах, представляемых в соответствующую избирательную комиссию, при подаче кандидатом заявления о согласии баллотироваться теперь в обязательном порядке указывается СНИЛС», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании заксобрания ЯНАО 26 мая. Также там примут решение касательно изменений закона о референдумах и избиркомах. Власти ЯНАО хотят упразднить избирательные комиссии в муниципалитетах.

В ЯНАО вносится законопроект, требующий от кандидатов на выборах предоставлять более точные сведения о своих доходах. Теперь желающим баллотироваться необходимо указывать свой СНИЛС. Соответствующий проект закона опубликован на сайте регпарламента. «Изменения направлены также на уточнение порядка выдвижения кандидатов, в частности, в сведениях о размере и об источниках доходов кандидата. А также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах, представляемых в соответствующую избирательную комиссию, при подаче кандидатом заявления о согласии баллотироваться теперь в обязательном порядке указывается СНИЛС», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Проект закона будет рассмотрен на предстоящем заседании заксобрания ЯНАО 26 мая. Также там примут решение касательно изменений закона о референдумах и избиркомах. Власти ЯНАО хотят упразднить избирательные комиссии в муниципалитетах.