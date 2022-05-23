23 мая 2022

Мэр Перми Демкин назначил нового соратника. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Исполнять обязанности руководителя будет заместитель главы ведомства Фото:

Исполнять обязанности начальника департамента имущественных отношений администрации Перми будет заместитель главы ведомства Александр Соснин. Михаил Берников, возглавлявший департамент с 2018 года, сегодня работает последний день.

«Информацию подтверждаем. Распоряжение [мэра Перми Алексея Демкина] насчет назначения Александра Соснина в данный момент готовится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее источник URA.RU сообщил, что временно исполняющим обязанности главы отдела станет именно Соснин. Претендентов на пост руководителя ведомства пока нет.

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Исполнять обязанности начальника департамента имущественных отношений администрации Перми будет заместитель главы ведомства Александр Соснин. Михаил Берников, возглавлявший департамент с 2018 года, сегодня работает последний день. «Информацию подтверждаем. Распоряжение [мэра Перми Алексея Демкина] насчет назначения Александра Соснина в данный момент готовится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее источник URA.RU сообщил, что временно исполняющим обязанности главы отдела станет именно Соснин. Претендентов на пост руководителя ведомства пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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