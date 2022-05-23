Мэр Перми Демкин назначил нового соратника. Инсайд URA.RU подтвердился

24 мая 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Исполнять обязанности руководителя будет заместитель главы ведомства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Исполнять обязанности начальника департамента имущественных отношений администрации Перми будет заместитель главы ведомства Александр Соснин. Михаил Берников, возглавлявший департамент с 2018 года, сегодня работает последний день. «Информацию подтверждаем. Распоряжение [мэра Перми Алексея Демкина] насчет назначения Александра Соснина в данный момент готовится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее источник URA.RU сообщил, что временно исполняющим обязанности главы отдела станет именно Соснин. Претендентов на пост руководителя ведомства пока нет.

Исполнять обязанности начальника департамента имущественных отношений администрации Перми будет заместитель главы ведомства Александр Соснин. Михаил Берников, возглавлявший департамент с 2018 года, сегодня работает последний день. «Информацию подтверждаем. Распоряжение [мэра Перми Алексея Демкина] насчет назначения Александра Соснина в данный момент готовится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее источник URA.RU сообщил, что временно исполняющим обязанности главы отдела станет именно Соснин. Претендентов на пост руководителя ведомства пока нет.