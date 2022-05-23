Исполнять обязанности руководителя будет заместитель главы ведомства
Исполнять обязанности начальника департамента имущественных отношений администрации Перми будет заместитель главы ведомства Александр Соснин. Михаил Берников, возглавлявший департамент с 2018 года, сегодня работает последний день.
«Информацию подтверждаем. Распоряжение [мэра Перми Алексея Демкина] насчет назначения Александра Соснина в данный момент готовится», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Ранее источник URA.RU сообщил, что временно исполняющим обязанности главы отдела станет именно Соснин. Претендентов на пост руководителя ведомства пока нет.
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