Из мэрии Перми уволился высокопоставленный чиновник

В администрации Перми с должности начальника департамента имущественных отношений уходит Михаил Берников. Распоряжение уже подписано главой города Алексеем Демкиным. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы мэрии.
«Начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников завершает работу в администрации Перми», — сообщается в Telegram-канале. Глава департамента уйдет с поста 24 мая.
Источник, близкий к мэрии сообщил, что временно исполняющим обязанности главы отдела станет заместитель Берникова Александр Соснин. Претендентов на пост пока нет.
URA.RU рассказывало о череде увольнений из городской администрации. С начала 2022 года из мэрии ушли: экс-руководитель департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников и бывший начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. Также мэр города Алексей Демкин в феврале уволил руководителя Ленинского района Перми Александра Козенкова.
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В администрации Перми с должности начальника департамента имущественных отношений уходит Михаил Берников. Распоряжение уже подписано главой города Алексеем Демкиным. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы мэрии. «Начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников завершает работу в администрации Перми», — сообщается в Telegram-канале. Глава департамента уйдет с поста 24 мая. Источник, близкий к мэрии сообщил, что временно исполняющим обязанности главы отдела станет заместитель Берникова Александр Соснин. Претендентов на пост пока нет. URA.RU рассказывало о череде увольнений из городской администрации. С начала 2022 года из мэрии ушли: экс-руководитель департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников и бывший начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. Также мэр города Алексей Демкин в феврале уволил руководителя Ленинского района Перми Александра Козенкова.