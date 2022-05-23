Из мэрии Перми уволился высокопоставленный чиновник

Чиновник покинет пост уже 24 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Перми с должности начальника департамента имущественных отношений уходит Михаил Берников. Распоряжение уже подписано главой города Алексеем Демкиным. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы мэрии.

«Начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников завершает работу в администрации Перми», — сообщается в Telegram-канале. Глава департамента уйдет с поста 24 мая.

Источник, близкий к мэрии сообщил, что временно исполняющим обязанности главы отдела станет заместитель Берникова Александр Соснин. Претендентов на пост пока нет.

URA.RU рассказывало о череде увольнений из городской администрации. С начала 2022 года из мэрии ушли: экс-руководитель департамента дорог и благоустройства администрации Перми Сергей Красильников и бывший начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. Также мэр города Алексей Демкин в феврале уволил руководителя Ленинского района Перми Александра Козенкова.