Силуанов объяснил, как принимать новые соцобязательства в России. Видео

26 мая 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

в Минфине РФ призвали с осторожностью принимать новые соцобязательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые социальные обязательства необходимо принимать с осторожностью. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи: это и восстановление экономик территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений — и все это требует больших денежных затрат, бюджетных затрат», — сказал Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета. По его мнению, нужно концентрировать ресурсы на те решения, которые озвучил президент России. Он отметил, что речь идет, в том числе об индексации пенсий, прожиточного минимума, МРОТа. Силуанов подчеркнул, что принятые, в настоящее время социальные обязательства потребуют существенных расходов бюджета. Ранее сообщалось, что в России будет повышен на 10% минимальный размер оплаты труда (МРОТ), от которого зависят государственные выплаты и пособия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Новые социальные обязательства необходимо принимать с осторожностью. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи: это и восстановление экономик территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений — и все это требует больших денежных затрат, бюджетных затрат», — сказал Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета. По его мнению, нужно концентрировать ресурсы на те решения, которые озвучил президент России. Он отметил, что речь идет, в том числе об индексации пенсий, прожиточного минимума, МРОТа. Силуанов подчеркнул, что принятые, в настоящее время социальные обязательства потребуют существенных расходов бюджета. Ранее сообщалось, что в России будет повышен на 10% минимальный размер оплаты труда (МРОТ), от которого зависят государственные выплаты и пособия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.