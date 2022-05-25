25 мая 2022

Силуанов объяснил, как принимать новые соцобязательства в России. Видео

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
в Минфине РФ призвали с осторожностью принимать новые соцобязательства Фото:

Новые социальные обязательства необходимо принимать с осторожностью. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи: это и восстановление экономик территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений — и все это требует больших денежных затрат, бюджетных затрат», — сказал Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета.

По его мнению, нужно концентрировать ресурсы на те решения, которые озвучил президент России. Он отметил, что речь идет, в том числе об индексации пенсий, прожиточного минимума, МРОТа. Силуанов подчеркнул, что принятые, в настоящее время социальные обязательства потребуют существенных расходов бюджета.

Ранее сообщалось, что в России будет повышен на 10% минимальный размер оплаты труда (МРОТ), от которого зависят государственные выплаты и пособия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

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Новые социальные обязательства необходимо принимать с осторожностью. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства. У нас новые задачи: это и восстановление экономик территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений — и все это требует больших денежных затрат, бюджетных затрат», — сказал Силуанов, выступая на заседании президиума Госсовета. По его мнению, нужно концентрировать ресурсы на те решения, которые озвучил президент России. Он отметил, что речь идет, в том числе об индексации пенсий, прожиточного минимума, МРОТа. Силуанов подчеркнул, что принятые, в настоящее время социальные обязательства потребуют существенных расходов бюджета. Ранее сообщалось, что в России будет повышен на 10% минимальный размер оплаты труда (МРОТ), от которого зависят государственные выплаты и пособия. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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