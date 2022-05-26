Пермяк в соцсетях похвастался огромной рыбой. «Вот это улов». Фото

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Продукты и товары. Ханты-Мансийск, зубы, хищная рыба, пасть
Вес рыбы — 16 кг Фото:

Пермяк в соцсетях похвастался уловом 16-килограммовой рыбы. Фото с уловом и рыбаком опубликовано в группе «Пермяки (Подслушано Пермь)» во «ВКонтакте».

«Вот это улов от жителя Прикамья! 16 кг!» — пишет автор поста.

В комментариях пользователи узнали в рыбе сома обыкновенного. Другие пользователи тут же начали шутить: «Пескарь это, вы чего», «Плотва же», «Язь». Только один пользователь поинтересовался как такую рыбу поймать и на какую наживку.

URA.RU также рассказывало о пермяке который поймал огромного сома весом в 47 кг. Пользователи соцсетей при виде фото с уловом окрестили рыбу «мутантом» и «аллигатором».

Вес рыбы — 16 кг
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Пермяк в соцсетях похвастался уловом 16-килограммовой рыбы. Фото с уловом и рыбаком опубликовано в группе «Пермяки (Подслушано Пермь)» во «ВКонтакте». «Вот это улов от жителя Прикамья! 16 кг!» — пишет автор поста. В комментариях пользователи узнали в рыбе сома обыкновенного. Другие пользователи тут же начали шутить: «Пескарь это, вы чего», «Плотва же», «Язь». Только один пользователь поинтересовался как такую рыбу поймать и на какую наживку. URA.RU также рассказывало о пермяке который поймал огромного сома весом в 47 кг. Пользователи соцсетей при виде фото с уловом окрестили рыбу «мутантом» и «аллигатором».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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