Вес рыбы — 16 кг Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермяк в соцсетях похвастался уловом 16-килограммовой рыбы. Фото с уловом и рыбаком опубликовано в группе «Пермяки (Подслушано Пермь)» во «ВКонтакте».

«Вот это улов от жителя Прикамья! 16 кг!» — пишет автор поста.

В комментариях пользователи узнали в рыбе сома обыкновенного. Другие пользователи тут же начали шутить: «Пескарь это, вы чего», «Плотва же», «Язь». Только один пользователь поинтересовался как такую рыбу поймать и на какую наживку.

URA.RU также рассказывало о пермяке который поймал огромного сома весом в 47 кг. Пользователи соцсетей при виде фото с уловом окрестили рыбу «мутантом» и «аллигатором».