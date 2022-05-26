Вес рыбы — 16 кг
Пермяк в соцсетях похвастался уловом 16-килограммовой рыбы. Фото с уловом и рыбаком опубликовано в группе «Пермяки (Подслушано Пермь)» во «ВКонтакте».
«Вот это улов от жителя Прикамья! 16 кг!» — пишет автор поста.
В комментариях пользователи узнали в рыбе сома обыкновенного. Другие пользователи тут же начали шутить: «Пескарь это, вы чего», «Плотва же», «Язь». Только один пользователь поинтересовался как такую рыбу поймать и на какую наживку.
URA.RU также рассказывало о пермяке который поймал огромного сома весом в 47 кг. Пользователи соцсетей при виде фото с уловом окрестили рыбу «мутантом» и «аллигатором».
Вес рыбы — 16 кг
Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событийПодписаться