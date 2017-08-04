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07:45  04 августа 2017 0

«Что за аллигатор?» Соцсети Перми обсуждают рыбу-мутанта, выловленную в Каме. ФОТО

Добыча пермского рыбака испугала обитателей соцсетейФОТО: паблик "Пермь активная" "Вконтакте"

Пермские пользователи «Вконтакте» ужаснулись при виде гигантской рыбы, выловленной в Каме местным рыбаком. Фотография двухметрового сома размещена в паблике «Пермь активная».

«Моя самая крупная рыба, пойманная в Каме. Длина больше 2 метров, вес 47 кг. Что тут добавить… Она очень сильная и большая. Очень надеюсь, что в моей жизни будут выужены и более крупные рыбины», — отметил автор необычного улова.

В комментариях к снимку жители Прикамья не скупились на эмоции и окрестили сома-гиганта «нечистью» и «мутантом». Многие пермяки после увиденного наотрез отказываются купаться, опасаясь встречи с похожими «прикамскими аллигаторами».

«Что за аллигатор, пермяки? Как ее съесть, Боже?! Страх одолевает!», «Куда ему такая рыба, еще и падальщик?», «Жесть, что в Каме плавает», «А это точно рыба?», «Вы ещё сомов по 100 кг не видели», — пишут пермяки в соцсети «Вконтакте».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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