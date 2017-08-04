Пермские пользователи «Вконтакте» ужаснулись при виде гигантской рыбы, выловленной в Каме местным рыбаком. Фотография двухметрового сома размещена в паблике «Пермь активная».
«Моя самая крупная рыба, пойманная в Каме. Длина больше 2 метров, вес 47 кг. Что тут добавить… Она очень сильная и большая. Очень надеюсь, что в моей жизни будут выужены и более крупные рыбины», — отметил автор необычного улова.
В комментариях к снимку жители Прикамья не скупились на эмоции и окрестили сома-гиганта «нечистью» и «мутантом». Многие пермяки после увиденного наотрез отказываются купаться, опасаясь встречи с похожими «прикамскими аллигаторами».
«Что за аллигатор, пермяки? Как ее съесть, Боже?! Страх одолевает!», «Куда ему такая рыба, еще и падальщик?», «Жесть, что в Каме плавает», «А это точно рыба?», «Вы ещё сомов по 100 кг не видели», — пишут пермяки в соцсети «Вконтакте».