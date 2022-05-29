В ХМАО рабочие погибли в водопроводном колодце

Предварительная причина смерти — отравление метаном Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В поселке Выкатной Ханты-Мансийского двое рабочих погибли в водопроводном колодце. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО.

«Двое работников подрядной организации 1985 и 1986 годов рождения скончались в водопроводном колодце в районе переулка Торговый поселка Выкатной Ханты-Мансийского района при проведении ремонтных работ. Вероятной причиной смерти может быть отравление метаном», — сказано в сообщении.

Происшествие случилось 27 мая около 14 часов. Сейчас следователи проверяют, соблюдал ли работодатель все меры безопасности. Чтобы установить точную причину смерти сотрудников, назначены экспертизы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь.