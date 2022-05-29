29 мая 2022
28 мая 2022

В ХМАО рабочие погибли в водопроводном колодце

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария водопровода. Курган, открытый колодец, задвижки, канализация, авария на водопроводе
Предварительная причина смерти — отравление метаном Фото:

В поселке Выкатной Ханты-Мансийского двое рабочих погибли в водопроводном колодце. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО.

«Двое работников подрядной организации 1985 и 1986 годов рождения скончались в водопроводном колодце в районе переулка Торговый поселка Выкатной Ханты-Мансийского района при проведении ремонтных работ. Вероятной причиной смерти может быть отравление метаном», — сказано в сообщении.

Происшествие случилось 27 мая около 14 часов. Сейчас следователи проверяют, соблюдал ли работодатель все меры безопасности. Чтобы установить точную причину смерти сотрудников, назначены экспертизы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь.

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В поселке Выкатной Ханты-Мансийского двое рабочих погибли в водопроводном колодце. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО. «Двое работников подрядной организации 1985 и 1986 годов рождения скончались в водопроводном колодце в районе переулка Торговый поселка Выкатной Ханты-Мансийского района при проведении ремонтных работ. Вероятной причиной смерти может быть отравление метаном», — сказано в сообщении. Происшествие случилось 27 мая около 14 часов. Сейчас следователи проверяют, соблюдал ли работодатель все меры безопасности. Чтобы установить точную причину смерти сотрудников, назначены экспертизы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани (ХМАО) сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взяток. Следователи считают, что ее подкупили не только деньгами, но еще и путевкой в детский лагерь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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