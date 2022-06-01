Платформу «Гостех» начнут внедрять в Челябинской области

«Гостех» объединит различные сервисы, в том числе постановку недвижимости на кадастровый учет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цифровую платформу для взаимодействия граждан и бизнеса с государством «Гостех» начнут внедрять в Челябинской области. Первым регионом, где будет запущен «Гостех», стал Санкт-Петербург.

«Было принято решение вовлекать Челябинскую и Новосибирскую области, которые также участвуют в эксперименте, для использования систем, которые создаются и переводятся в Санкт-Петербурге на платформу „Гостех“, в этих регионах», — пишет ТАСС со ссылкой на советника главы Минцифры Алана Салбиева.

В Санкт-Петербурге практическое внедрение платформы «Гостех» начнется с 1 июля. Основные социально-экономические параметры и техническую часть для работы платформы утвердят 24 июня.

Эксперимент по созданию цифровой платформы «Гостех», которая объединит государственные информационные систем, стартовал 1 ноября 2020 года. Платформа объединит различные сервисы, в том числе постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу полиса обязательного медицинского страхования и прочее.