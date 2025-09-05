У водителя за рулем в центре Челябинска остановилось сердце. Видео

Мужчине стало плохо за рулем
Мужчине стало плохо за рулем

В центре Челябинска на пересечении улиц Труда и Энгельса 47-летний водитель въехал в опору. Сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали остановку сердца, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«По предварительным данным, по причине резкого ухудшения самочувствия, водитель, управляющий автомобилем „Хендай Солярис“, совершил съезд с проезжей части с последующим въездом в электроопору. По прибытию на место ДТП сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали остановку сердца», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла в обед на пересечении улиц Труда и Энгельса. На месте работает следственно-оперативная группа. 

