В центре Челябинска на пересечении улиц Труда и Энгельса 47-летний водитель въехал в опору. Сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали остановку сердца, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, по причине резкого ухудшения самочувствия, водитель, управляющий автомобилем „Хендай Солярис“, совершил съезд с проезжей части с последующим въездом в электроопору. По прибытию на место ДТП сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали остановку сердца», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария произошла в обед на пересечении улиц Труда и Энгельса. На месте работает следственно-оперативная группа.
