На границе Курганской области задержали подозрительную клубнику

Через Курганскую область пытались провезти полторы тонны клубники, имеющей высокий фитосанитарный риск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область пытались ввезти полторы тонны клубники, имеющей высокий фитосанитарный риск. Об этом сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

«Во время документарного контроля 2 июня на российско—казахстанском участке Государственной границы РФ в пункте пропуска „Петухово-Автодорожный“ выявлены нарушения при ввозе подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска. Партия растительной продукции (1,5 тонны клубники) следовала из Киргизии в поселок Нижнесортымский Тюменской области при наличии фитосанитарного сертификата», — говорится в сообщении. При этом сертификат был признан недействительным, поскольку в нем неверно указали номер транспортного средства.

Согласно федеральному закону №206-ФЗ «О карантине растений», перевозка растительной продукции без фитосанитарных сертификатов или по недействительным документам является нарушением. В отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушение. Управление выдало предписание о запрете перевозить данную продукцию.

До этого URA.RU писало, что в помидорах, привезенных из Узбекистана в Курганскую область, обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов. Кроме томатов данный вирус поражает и перцы.