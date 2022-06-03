Выпуск автокомплектующих в Кургане резко вырастет к 2023 году

В регионе планируют выпускать до 2,5 тысяч единиц автокомплектующих в месяц (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприятие «Пропласт», запущенное в конце апреля в «Шадринском индустриальном парке» (Курганская область), планирует до конца года на 25% увеличить производство автокомплектующих из отечественного сырья. Число наименований продукции будет увеличено в 1,5 раза, сообщило руководство завода в беседе с информагентством ТАСС.

«В планах есть расширение на текущий год, закупка оборудования, станков дополнительных. Порядка 12 наименований [выпускаемой продукции] увеличится до 18. Сейчас порядка 2 тысяч в месяц [объем производства], будет где-то 2,5 тысячи в месяц [до конца года]», — рассказал ТАСС директор предприятия Никита Уришев.

На предприятии уже производят импортозамещающие бачки радиаторов для автомобилей «УАЗ» и «ГАЗель». «В планах на 2023—2024 год также освоение производства пластиковой тары различных типоразмеров и других товаров», — написано на сайте.

В единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «ПРОПЛАСТ» было внесено 10 апреля. Уставной капитал — 10 000 рублей. Основной виде деятельности — производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах, в документах указаны еще 11 направлений работы.

URA.RU сообщало ранее, что в Курганской области 10 производств показали резкий рост по итогам марта. В частности, в регионе стали больше делать стекла, изделий из бетона, медицинских инструментов и оборудования.

Санкционное давление Запада на РФ продолжается с начала двухтысячных. Отечественные производители ощутили его особенно остро в последние месяцы. Президент России Владимир Путин считает, что главная цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории страны.

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