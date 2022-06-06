Умер советский космонавт Валерий Рюмин

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Экзамен у основного экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, космонавт, волков сергей, космический корабль, союз
Космонавт Валерий Рюмин был дважды Героем Советского Союза Фото:

На 83-м году жизни скончался Валерий Рюмин, летчик-космонавт СССР № 41, дважды Герой Советского Союза. Он был руководителем российско-американской программы «Мир — NASA».

«Скончался советский космонавт Валерий Рюмин. Он дважды был Героем Советского Союза», — сообщает РИА «Новости».

Рюмин был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир». Он также курировал российскую сторону совместных программ РФ и США «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл». Трижды побывал в космосе — в 1977-м, 1979-м и 1980 годах.

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На 83-м году жизни скончался Валерий Рюмин, летчик-космонавт СССР № 41, дважды Герой Советского Союза. Он был руководителем российско-американской программы «Мир — NASA». «Скончался советский космонавт Валерий Рюмин. Он дважды был Героем Советского Союза», — сообщает РИА «Новости». Рюмин был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир». Он также курировал российскую сторону совместных программ РФ и США «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл». Трижды побывал в космосе — в 1977-м, 1979-м и 1980 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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