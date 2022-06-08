В Кремле оценили обещание Медведева уничтожать врагов России

08 июня 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Внешнеполитическую позицию РФ может излагать только президент, напомнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Реакция зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведева на вражеские проявления по отношению к России понятна и объяснима. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что слова Медведева не отражают внешнеполитическую позицию России — ее может излагать только глава государства. «Запись, о которой вы говорите, написана от первого лица. Это выражение личного отношения к вражеским проявлениям по отношению к нашей стране. Эти недружественные проявления требуют резкой реакции. И такая реакция понятна и объяснима», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее Дмитрий Медведев в своем telegram-канале резко высказался о противниках России. Зампред Совбеза РФ пообещал уничтожать их, пока жив. Медведев назвал противников России ублюдками и выродками и признался, что ненавидит их. Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Так, The Guardian писала, что Россия победила в экономической войне с Западом. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Реакция зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведева на вражеские проявления по отношению к России понятна и объяснима. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что слова Медведева не отражают внешнеполитическую позицию России — ее может излагать только глава государства. «Запись, о которой вы говорите, написана от первого лица. Это выражение личного отношения к вражеским проявлениям по отношению к нашей стране. Эти недружественные проявления требуют резкой реакции. И такая реакция понятна и объяснима», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее Дмитрий Медведев в своем telegram-канале резко высказался о противниках России. Зампред Совбеза РФ пообещал уничтожать их, пока жив. Медведев назвал противников России ублюдками и выродками и признался, что ненавидит их. Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Так, The Guardian писала, что Россия победила в экономической войне с Западом.