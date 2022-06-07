Медведев пообещал уничтожить всех противников России

Дмитрий Медведев резко высказался о недружественных России странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Зампред Совета Безопасности РФ, экс-президент страны Дмитрий Медведев резко высказался о противниках России, пообещав уничтожать их, пока он жив. Он искренне признался, что ненавидит их.

«Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — высказался Медведев в своем telegram-канале.

Бывшего президента поддержал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «К этим ублюдкам и выродкам питаю те же чувства», — написал он в своем telegram-канале. Также он подметил, что презирает национал-предателей и «пугливых патриотов».

Ранее Медведев позволил себе резко высказаться по поводу шестого пакета антироссийских санкций. Он заявил, что «европейские имбецилы» ударяют ограничениями по своим же гражданам.

Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. Однако в итоге самый большой удар пришелся по самим недружественным государствам, отметил президент РФ Владимир Путин. По итогу в странах Евросоюза и США взлетели цены, рекордно поднялась инфляция.