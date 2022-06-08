Жители села Введенское Курганской области возмутились установкой торгового павильона рядом со зданием школы и церкви. Об этом сообщается в анонимном обращении в соцсети «ВКонтакте». По словам местных властей, недовольными оказались сами торговцы.
«Место, где стоит торговая точка, предназначено для парковки автомобилей, также здесь находится остановка школьного автобуса. Сейчас родители учеников школы и жители села Введенское готовят письмо в надзорные органы», — говорится в анонимном посте в группе «Введенское News».
Как рассказал URA.RU и. о. главы Кетовского района Олег Язовских, эти обращения пишут люди, занимающиеся торговлей у дороги. «Сейчас мы оборудовали им торговое место рядом с площадью, поставили удобные павильоны, чтобы они ушли с трассы. Их не устраивает, что люди перестанут ходить к ним за продукцией на дорогу, но ведь привычки можно изменить. К тому же, площадь большая, место для разворота автобуса есть», — говорит Язовских.
Ранее URA.RU сообщало, что Курганская мэрия объявили массовые аукционы на места для торговли. Павильоны и киоски разместят в популярных точках города.
Торговую точку установили рядом со зданием школы и церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы
группа «Введенское News», соцсеть «ВКонтакте»
По словам и. о. главы района, павильон поставлен для более удобной торговли
группа «Введенское News», соцсеть «ВКонтакте»
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Жители села Введенское Курганской области возмутились установкой торгового павильона рядом со зданием школы и церкви. Об этом сообщается в анонимном обращении в соцсети «ВКонтакте». По словам местных властей, недовольными оказались сами торговцы. «Место, где стоит торговая точка, предназначено для парковки автомобилей, также здесь находится остановка школьного автобуса. Сейчас родители учеников школы и жители села Введенское готовят письмо в надзорные органы», — говорится в анонимном посте в группе «Введенское News». Как рассказал URA.RU и. о. главы Кетовского района Олег Язовских, эти обращения пишут люди, занимающиеся торговлей у дороги. «Сейчас мы оборудовали им торговое место рядом с площадью, поставили удобные павильоны, чтобы они ушли с трассы. Их не устраивает, что люди перестанут ходить к ним за продукцией на дорогу, но ведь привычки можно изменить. К тому же, площадь большая, место для разворота автобуса есть», — говорит Язовских. Ранее URA.RU сообщало, что Курганская мэрия объявили массовые аукционы на места для торговли. Павильоны и киоски разместят в популярных точках города.