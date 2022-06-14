Арбитражный суд признал ООО «ГПИмясомолпром» банкротом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «ГПИмясомолпром», которая ранее принадлежала Максиму Ельчанинову — сыну экс-мэра Кургана Анатолия Ельчанинова, признана банкротом, открыто конкурсное производство. Такое решение принял Арбитражный суд Курганской области. При этом в компании обнаружены подозрительные сделки.

«Признать общество с ограниченной ответственностью „ГПИмясомолпром“ несостоятельным (банкротом). Открыть конкурсное производство на шесть месяцев», — говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о своей деятельности назначено на 30 ноября. «На основании проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО „ГПИмясомолпром“ были сделаны следующие выводы: выявлен ряд подозрительных сделок должника, усматриваются признаки преднамеренного банкротства», — указано в судебных материалах.

В суде отмечают, что должник не сможет погасить все обязательства. При этом выявлено пять подозрительных сделок, не соответствующих законодательству и рыночным условиям на общую сумму более 45 млн рублей при общей задолженности 43,2 млн рублей. «Подозрительные сделки по времени и суммам коррелируют со снижением платежеспособности должника», — говорится в решении суда.

ООО «ГПИмясомолпром» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском о собственном банкротстве осенью 2021 года, сообщало ранее URA.RU. В компании заявляли, что признают долги почти на 50 млн рублей. Ранее собственником ООО «ГПИмясомолпром» являлся Максим Ельчанинов, сын экс-мэра Кургана. По данным СБИС, он вышел из числа учредителей в ноябре 2020 года. В июне 2021 года у компании снова сменился собственник.

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