14 июня 2022

YouTube-блогер из Якутска скрывается в лесу под Курганом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Селфи. Курган, набережная тобола, город курган
В Кургане на берегу реки Тобол скрывается путешественник из Якутии Фото:

Путешественник Игорь Ермаков, более известный как YouTube-блогер «Эркин — питерский якут», приехал в Курган и разбил лагерь в тайном месте на берегу реки Тобол. Об этом говорится в анонсе встречи с путешественником в соцсети «ВКонтакте». На своем канале, на который подписаны почти 43 тысячи человек, Ермаков рассказывает о жизни петербуржца в Якутии.

«Сегодня и завтра путешественник скрывается от всего мира в укромном местечке на берегу реки Тобол. О его местонахождении знают только члены Зауральского отделения РГО. Причина сокрытия пока не разглашается», — написала на личной странице член совета Курганского областного отделения РГО Елена Храмлюк.

Как объяснила URA.RU Храмлюк, сегодня, 15 июня, в 15:30 по адресу город Курган, ул. Советская, 142, в гостиной «Репка» пройдет встреча с путешественником. Ермаков расскажет о том, как он оказался в Кургане и почему скрывается, а также о том, каким проектом он занимается сейчас.

Несмотря на интригу с местонахождением Ермакова, пользователи соцсети предположили, что путешественник разбил палатку на берегу Тобола между Барабинским сельсоветом и Лесниково Кетовского района. Как отмечают комментаторы, путешественника сдали фотографии, на которых были отмечены геотеги.

До этого URA.RU сообщало, что путешественник из Санкт-Петербурга Алексей Тузов купил курганский вездеход, аналогов которого нет в мире, чтобы навещать отшельника. Мужчина живет на острове, окруженном болотами.

В Курган приехал путешественник Игорь Ермаков. Он ведет канал на YouTube «Эркин — питерский якут»
О текущей стоянке с палаткой Ермакова знают только члены Зауральского отделения РГО
На такой машине передвигается путешественник
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Путешественник Игорь Ермаков, более известный как YouTube-блогер «Эркин — питерский якут», приехал в Курган и разбил лагерь в тайном месте на берегу реки Тобол. Об этом говорится в анонсе встречи с путешественником в соцсети «ВКонтакте». На своем канале, на который подписаны почти 43 тысячи человек, Ермаков рассказывает о жизни петербуржца в Якутии. «Сегодня и завтра путешественник скрывается от всего мира в укромном местечке на берегу реки Тобол. О его местонахождении знают только члены Зауральского отделения РГО. Причина сокрытия пока не разглашается», — написала на личной странице член совета Курганского областного отделения РГО Елена Храмлюк. Как объяснила URA.RU Храмлюк, сегодня, 15 июня, в 15:30 по адресу город Курган, ул. Советская, 142, в гостиной «Репка» пройдет встреча с путешественником. Ермаков расскажет о том, как он оказался в Кургане и почему скрывается, а также о том, каким проектом он занимается сейчас. Несмотря на интригу с местонахождением Ермакова, пользователи соцсети предположили, что путешественник разбил палатку на берегу Тобола между Барабинским сельсоветом и Лесниково Кетовского района. Как отмечают комментаторы, путешественника сдали фотографии, на которых были отмечены геотеги. До этого URA.RU сообщало, что путешественник из Санкт-Петербурга Алексей Тузов купил курганский вездеход, аналогов которого нет в мире, чтобы навещать отшельника. Мужчина живет на острове, окруженном болотами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...