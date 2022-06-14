В Кургане на берегу реки Тобол скрывается путешественник из Якутии Фото: Екатерина Сычкова

Путешественник Игорь Ермаков, более известный как YouTube-блогер «Эркин — питерский якут», приехал в Курган и разбил лагерь в тайном месте на берегу реки Тобол. Об этом говорится в анонсе встречи с путешественником в соцсети «ВКонтакте». На своем канале, на который подписаны почти 43 тысячи человек, Ермаков рассказывает о жизни петербуржца в Якутии.

«Сегодня и завтра путешественник скрывается от всего мира в укромном местечке на берегу реки Тобол. О его местонахождении знают только члены Зауральского отделения РГО. Причина сокрытия пока не разглашается», — написала на личной странице член совета Курганского областного отделения РГО Елена Храмлюк.

Как объяснила URA.RU Храмлюк, сегодня, 15 июня, в 15:30 по адресу город Курган, ул. Советская, 142, в гостиной «Репка» пройдет встреча с путешественником. Ермаков расскажет о том, как он оказался в Кургане и почему скрывается, а также о том, каким проектом он занимается сейчас.

Несмотря на интригу с местонахождением Ермакова, пользователи соцсети предположили, что путешественник разбил палатку на берегу Тобола между Барабинским сельсоветом и Лесниково Кетовского района. Как отмечают комментаторы, путешественника сдали фотографии, на которых были отмечены геотеги.

До этого URA.RU сообщало, что путешественник из Санкт-Петербурга Алексей Тузов купил курганский вездеход, аналогов которого нет в мире, чтобы навещать отшельника. Мужчина живет на острове, окруженном болотами.

В Курган приехал путешественник Игорь Ермаков. Он ведет канал на YouTube «Эркин — питерский якут» Елена Храмлюк, соцсеть «ВКонтакте»

О текущей стоянке с палаткой Ермакова знают только члены Зауральского отделения РГО Елена Храмлюк, соцсеть «ВКонтакте»

На такой машине передвигается путешественник Елена Храмлюк, соцсеть «ВКонтакте»

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