В Перми на «Авито» продают СМИ

15 июня 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Городской портал «Город342» давно работает в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми за 2 миллиона 200 тысяч продают Пермский городской портал «Город342». Соответствующее объявление появилось на «Авито». «Городской портал Перми с возрастом, зарегистрированное СМИ Город 342. Готовый бизнес. Новостная лента, доска объявлений, вакансии, афиша города, каталог услуг. Имеется мобильная версия», — говорится в объявлении. К сожалению, с продавцом связаться не удалось — номер телефона не указан, а на сообщение корреспондента URA.RU автор объявления не ответил. Портал «Город342» официально зарегистрирован как СМИ 10 октября 2017. Имеет странички на «Одноклассниках» и в социальной сети «ВКонтакте», число подписчиков — 93000. Редакция портала находится по адресу ул. Газеты Звезда, д. 5. Ранее URA.RU сообщало, что на «Авито» продают пермский ресторан доставки пиццы и роллов «Пиццаград». Цена актива — 950 тысяч рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми за 2 миллиона 200 тысяч продают Пермский городской портал «Город342». Соответствующее объявление появилось на «Авито». «Городской портал Перми с возрастом, зарегистрированное СМИ Город 342. Готовый бизнес. Новостная лента, доска объявлений, вакансии, афиша города, каталог услуг. Имеется мобильная версия», — говорится в объявлении. К сожалению, с продавцом связаться не удалось — номер телефона не указан, а на сообщение корреспондента URA.RU автор объявления не ответил. Портал «Город342» официально зарегистрирован как СМИ 10 октября 2017. Имеет странички на «Одноклассниках» и в социальной сети «ВКонтакте», число подписчиков — 93000. Редакция портала находится по адресу ул. Газеты Звезда, д. 5. Ранее URA.RU сообщало, что на «Авито» продают пермский ресторан доставки пиццы и роллов «Пиццаград». Цена актива — 950 тысяч рублей.