В Кургане написали стих о бренде из США, ушедшем из России

Жительница Кургана написала стихотворение о том, почему россиянам не стоит покупать бургеры в McDonald’s Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Валентина Милкова написала стихотворение «Опомнитесь, люди», в котором она призывает отказаться от потребления продукции американского бренда McDonald’s. Об этом женщина написала на своей личной странице «ВКонтакте».

«Опомнитесь, Люди! Зачем вам фастфуды? Здоровье терять, иль Россию предать? Вы в очередь встали и что б вы ни взяли, вы вложите деньги в убийство ребят!», — с таких строк начинается стихотворение Милковой. Всего оно состоит из 8 четверостиший.

Произведение написано женщиной в День России 12 июня. Поводом послужило открытие в этот день в Москве ресторана «Вкусно и точка», который является ребрендингом американской сети ресторанов McDonald’s. В тексте автор призывает не покупать продукцию данного ресторана, поскольку считает, что такое поведение равносильно предательству Родины.

Ранее URA.RU сообщало, что переименование сети ресторанов быстрого питания McDonald’s вызвало у депутата Курганской городской думы Андрея Кацая воспоминания об армейском пищеблоке. Новое название «Вкусно и точка» напомнило ему о старшем прапорщике, начальнике солдатской столовой.

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