На имущество экс-директора «Росатома» Сахарова наложен арест

Суды Москвы и следственные органы наложили арест на имущество бывшего директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги, а также бизнесмена Элгуджи Кокосадзе. Общая стоимость арестованных активов превышает 284,4 миллиона рублей.
«В соответствии с решением суда установлен запрет распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества», — говорится в документах, попавших в распоряжение ТАСС. Эти меры будут действовать до вступления приговора в законную силу. Часть арестованных средств и ценностей, включая золотой слиток и ювелирные изделия, хранится в Гохране России.
Согласно материалам дела, арестованы квартиры, дома, земельные участки, гаражи, а также денежные средства на счетах, ювелирные украшения, наручные часы и акции. У Сахарова и его супруги изъято около 26 банковских карт, у Кокосадзе — более 20 карт и акции АО «Институт „Оргэнергострой“ на сумму более одного миллиона рублей. Кроме того, арестованы автомобили, дорогостоящая техника и заграничные паспорта.
Напомним, Мещанский суд Москвы приговорил Геннадия Сахарова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 228,2 миллионов рублей. Кокосадзе получил восемь лет лишения свободы и штраф примерно в 98 миллионов рублей. Оба признаны виновными в получении и даче взятки в особо крупном размере. Сахаров получил взятку в размере более 32,6 миллионов рублей, работая директором по капитальным вложениям «Росатома». Кокосадзе признан виновным в передаче взятки. Деньги были получены за консультационные услуги, не связанные с деятельностью в госкорпорации.
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