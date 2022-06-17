Из курганского ТЦ срочно эвакуировали всех посетителей

Помещения ТЦ опустели после эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в торговом центре «HyperCity» прошла экстренная эвакуация работников ТЦ и посетителей. Об этом рассказали журналисты портала «Область 45» в сообщении на сайте.

«В Кургане в одном из торговых центров прошла эвакуация посетителей и персонала. По предварительным данным, две пожарные машины приехали по сигналу в ТЦ HyperCity», — написано на сайте.

Корреспонденту URA.RU оперативно проверить информацию в ГУ МЧС России по Курганской области не удалось. В министерство отправлен письменный запрос. В настоящее время причины эвакуации выясняются.