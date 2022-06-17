17 июня 2022

В саду под Тюменью двадцать пожарных тушат горящий дом. Видео

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
По данным очевидцев, в здании, где произошел пожар, находился магазин (архивное фото) Фото:

Под Тюменью в районе садоводческого товарищества «Русское поле» горит дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области. По данным очевидцев, в здании находился магазин.

«Всего в тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 20 человек. Площадь около 150 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени горели дачные дома в СНТ «Строитель». По данным регионального управления МЧС, на месте происшествия работали 27 человек личного состава, а также девять единиц техники.

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Под Тюменью в районе садоводческого товарищества «Русское поле» горит дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области. По данным очевидцев, в здании находился магазин. «Всего в тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 20 человек. Площадь около 150 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени горели дачные дома в СНТ «Строитель». По данным регионального управления МЧС, на месте происшествия работали 27 человек личного состава, а также девять единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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