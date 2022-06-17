В саду под Тюменью двадцать пожарных тушат горящий дом. Видео

18 июня 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

По данным очевидцев, в здании, где произошел пожар, находился магазин (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Под Тюменью в районе садоводческого товарищества «Русское поле» горит дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области. По данным очевидцев, в здании находился магазин. «Всего в тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 20 человек. Площадь около 150 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени горели дачные дома в СНТ «Строитель». По данным регионального управления МЧС, на месте происшествия работали 27 человек личного состава, а также девять единиц техники. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Под Тюменью в районе садоводческого товарищества «Русское поле» горит дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области. По данным очевидцев, в здании находился магазин. «Всего в тушении пожара задействовано 8 единиц техники и 20 человек. Площадь около 150 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время открытое горение ликвидировано», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени горели дачные дома в СНТ «Строитель». По данным регионального управления МЧС, на месте происшествия работали 27 человек личного состава, а также девять единиц техники.