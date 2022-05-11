В Тюмени горит три дачных дома (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени горят дачные дома. Пост с информацией был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что горит?» — спросил у подписчиков паблика анонимный автор поста. В комментариях тюменцы поделились информацией о том, что горят дачные дома в СНТ «Строитель» по улице Ягодной.

В ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили, что информация о пожаре поступила в 16 часов 16 минут. В настоящее время на месте происшествия работают 27 человек личного состава МЧС, а также 9 единиц техники. «В настоящее время горит три дачных дома и надворные постройки. Пожарно-спасательные подразделения прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара. На данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области попросил жителей и гостей города не разводить костры, не сжигать траву и мусор в ветреную погоду. Также на территории региона объявлен противопожарный режим с 15 апреля.

Обновлено 17:28. В пресс-службе МЧС России по Тюменской области сообщили, что пожар локализован.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»