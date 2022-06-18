18 июня 2022
17 июня 2022

Челябинские заводы потратили 33 млрд на чистку воздуха

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог, дым, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму
В промышленных городах необходимы наибольшие вложения в экологию Фото:

Челябинские предприятия в 2021 году потратили на охрану окружающей среды 33,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По сравнению с 2020 годом расходы на очищение воздуха выросли более чем на четверть.

«Российские предприятия в 2021 году потратили на охрану окружающей среды около 1 трлн рублей. Челябинская область оказалась в ТОП-10 регионов с максимальными тратами на 8 месте с суммой 33,2 млрд рублей», — уточнили аналитики.

По данным аудиторов, в Челябинской области деньги преимущественно вкладывались в воздушные фильтры. Кроме того, регион стал одним из лидеров и по приросту расходов на экологию. По сравнению с 2020 годом в области было направлено на экологию на семь миллиардов рублей больше (+26,7%),

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Челябинские предприятия в 2021 году потратили на охрану окружающей среды 33,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По сравнению с 2020 годом расходы на очищение воздуха выросли более чем на четверть. «Российские предприятия в 2021 году потратили на охрану окружающей среды около 1 трлн рублей. Челябинская область оказалась в ТОП-10 регионов с максимальными тратами на 8 месте с суммой 33,2 млрд рублей», — уточнили аналитики. По данным аудиторов, в Челябинской области деньги преимущественно вкладывались в воздушные фильтры. Кроме того, регион стал одним из лидеров и по приросту расходов на экологию. По сравнению с 2020 годом в области было направлено на экологию на семь миллиардов рублей больше (+26,7%),
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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