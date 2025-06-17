В центре Челябинска закрывается точка сети «ЧебурекМи». На ее месте откроется кафе «Дай жару», где планируют подавать шашлыки и блюда на мангале. Привычные посетителям чебуреки при этом останутся в меню, передает корреспондент URA.RU.
«По техническим причинам закусочная „ЧебурекМи“ временно не работает. Скоро на этом месте откроется обновленное кафе под названием „Дай Жару“. Ваши любимые чебуреки также останутся в меню», — сообщается в объявлении.
В меню заведения появятся шашлыки, овощи и рыба на мангале и люля-кебаб. Согласно информации администрации заведения, ремонт и подготовительные работы перед открытием находятся на завершающем этапе.
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