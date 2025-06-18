Челябинские силовики провели на госгранице облаву на незаконных мигрантов. Видео

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Иностранцев проверяли по информационно-справочным учетам
Иностранцев проверяли по информационно-справочным учетам Фото:

Во время операции «Нелегал-2025» сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с пограничниками УФСБ и бойцами Росгвардии организовали облаву на незаконных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«На пограничном пункте пропуска иностранцев проверяли по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопировали и ставили на фотоучет. Во время проверки выявлено пять нарушений мигрантами режима пребывания на территории России. Всего же за два дня мероприятий уже задокументировано 30 преступлений и 258 административных правонарушений в сфере миграции», — рассказала инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Алена Латыпова.

Также в результате фильтрационных мероприятий закрыт въезд в Россию 13 мигрантам. Массовые проверки продолжатся — заверили в МВД.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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Во время операции «Нелегал-2025» сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с пограничниками УФСБ и бойцами Росгвардии организовали облаву на незаконных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. «На пограничном пункте пропуска иностранцев проверяли по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопировали и ставили на фотоучет. Во время проверки выявлено пять нарушений мигрантами режима пребывания на территории России. Всего же за два дня мероприятий уже задокументировано 30 преступлений и 258 административных правонарушений в сфере миграции», — рассказала инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Алена Латыпова. Также в результате фильтрационных мероприятий закрыт въезд в Россию 13 мигрантам. Массовые проверки продолжатся — заверили в МВД. Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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