Убийцей собаки, котенка и ежика в челябинском районе оказалась девочка

Полиция Нагайбакского района Челябинской области установила, что убийцей животных в садоводствах поселка Южный является девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
«Полицейскими Нагайбакского района установлены все обстоятельства произошедшего. С участницей событий сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба в telegram-канале главка.
Решается вопрос, какие меры принять в отношении девочки, чтобы она не повторила противоправные деяния, так как в более взрослом возрасте за их совершение наступает более строгая ответственность. Установление детальной картины событий поставлено на контроль руководством ОМВД.
Как сообщало URA.RU, в садоводствах поселка Южный были жестоко убиты собака, кот и ежик. Также были устроены погромы в домиках и банях местных жителей.
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