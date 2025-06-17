17 июня 2025

Убийцей собаки, котенка и ежика в челябинском районе оказалась девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежика девочка забила палкой
Ежика девочка забила палкой Фото:

Полиция Нагайбакского района Челябинской области установила, что убийцей животных в садоводствах поселка Южный является девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Полицейскими Нагайбакского района установлены все обстоятельства произошедшего. С участницей событий сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба в telegram-канале главка.

Решается вопрос, какие меры принять в отношении девочки, чтобы она не повторила противоправные деяния, так как в более взрослом возрасте за их совершение наступает более строгая ответственность. Установление детальной картины событий поставлено на контроль руководством ОМВД.

Как сообщало URA.RU, в садоводствах поселка Южный были жестоко убиты собака, кот и ежик. Также были устроены погромы в домиках и банях местных жителей.

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Полиция Нагайбакского района Челябинской области установила, что убийцей животных в садоводствах поселка Южный является девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. «Полицейскими Нагайбакского района установлены все обстоятельства произошедшего. С участницей событий сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба в telegram-канале главка. Решается вопрос, какие меры принять в отношении девочки, чтобы она не повторила противоправные деяния, так как в более взрослом возрасте за их совершение наступает более строгая ответственность. Установление детальной картины событий поставлено на контроль руководством ОМВД. Как сообщало URA.RU, в садоводствах поселка Южный были жестоко убиты собака, кот и ежик. Также были устроены погромы в домиках и банях местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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