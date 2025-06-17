17 июня 2025

В челябинском районе трое школьников сдали ЕГЭ на сто баллов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области подводят результаты ЕГЭ
В Челябинской области подводят результаты ЕГЭ Фото:

В Саткинском округе Челябинской области трое школьников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сто баллов. Об этом сообщает местное издание. 

«Высший балл получили три выпускницы Саткинского округа. Мария Банникова и Анастасия Чернова (школа № 9) сдали на сто баллов ЕГЭ по литературе. Выпускница школы № 13 Анастасия Пономарева показала максимальный результат по химии», — сообщает «Саткинский рабочий» в telegram-канале. 

Еще несколько ребят в округе получили больше 90 баллов. Это Степан Паранькин, Антон Мешков (оба из школы № 11), Яна Бельская, Ульяна Курочкина (обе из школы № 5) — по химии, Арина Черепанова (школа № 40) — по русскому языку.

Всего в Челябинской области по данным на 16 июня 87 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов по пяти предметам: химия — 33, математика (профильный уровень) — 18, литература — 17, русский язык — 16, история — 3. ЕГЭ на 200 баллов по химии и русскому написал ученик из Магнитогорска

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В Саткинском округе Челябинской области трое школьников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сто баллов. Об этом сообщает местное издание.  «Высший балл получили три выпускницы Саткинского округа. Мария Банникова и Анастасия Чернова (школа № 9) сдали на сто баллов ЕГЭ по литературе. Выпускница школы № 13 Анастасия Пономарева показала максимальный результат по химии», — сообщает «Саткинский рабочий» в telegram-канале.  Еще несколько ребят в округе получили больше 90 баллов. Это Степан Паранькин, Антон Мешков (оба из школы № 11), Яна Бельская, Ульяна Курочкина (обе из школы № 5) — по химии, Арина Черепанова (школа № 40) — по русскому языку. Всего в Челябинской области по данным на 16 июня 87 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов по пяти предметам: химия — 33, математика (профильный уровень) — 18, литература — 17, русский язык — 16, история — 3. ЕГЭ на 200 баллов по химии и русскому написал ученик из Магнитогорска. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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