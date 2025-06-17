В челябинском районе трое школьников сдали ЕГЭ на сто баллов

В Саткинском округе Челябинской области трое школьников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сто баллов. Об этом сообщает местное издание.
«Высший балл получили три выпускницы Саткинского округа. Мария Банникова и Анастасия Чернова (школа № 9) сдали на сто баллов ЕГЭ по литературе. Выпускница школы № 13 Анастасия Пономарева показала максимальный результат по химии», — сообщает «Саткинский рабочий» в telegram-канале.
Еще несколько ребят в округе получили больше 90 баллов. Это Степан Паранькин, Антон Мешков (оба из школы № 11), Яна Бельская, Ульяна Курочкина (обе из школы № 5) — по химии, Арина Черепанова (школа № 40) — по русскому языку.
Всего в Челябинской области по данным на 16 июня 87 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов по пяти предметам: химия — 33, математика (профильный уровень) — 18, литература — 17, русский язык — 16, история — 3. ЕГЭ на 200 баллов по химии и русскому написал ученик из Магнитогорска.
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