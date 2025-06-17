17 июня 2025

Власти разрешили строить крупный микрорайон на месте старых домов в Челябинске

В Челябинске построят крупный микрорайон по проекту КРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь участка под застройку - 9,25 гектара
Общая площадь участка под застройку - 9,25 гектара Фото:

Власти Челябинска приняли решение о строительстве нового микрорайона по проекту КРТ в Тракторозаводском районе. Распоряжение опубликовано на сайте мэрии 18 июня.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда, Культуры в Тракторозаводском районе города Челябинска. Общая площадь участка — 9,25 гектара», — сообщается на сайте мэрии.

На земельном участке в рамках КРТ планируется снести около 30 многоквартирных домов и более десятка гаражей. Победитель должен будет построить жилые дома и соцобъекты общей площадью не менее 155,4 тысяч квадратных метров.

Кроме жилых многоквартирных домов на территории будет вся необходимая инфраструктура: школы, детсады, больницы, магазины, аптеки, а также рестораны и кафе. Жители будут обеспечены необходимым количеством машиномест.

Застройщика выберут с помощью аукциона. Новый микрорайон по проекту о КРТ нужно будет построить в течении десяти лет.

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Власти Челябинска приняли решение о строительстве нового микрорайона по проекту КРТ в Тракторозаводском районе. Распоряжение опубликовано на сайте мэрии 18 июня. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда, Культуры в Тракторозаводском районе города Челябинска. Общая площадь участка — 9,25 гектара», — сообщается на сайте мэрии. На земельном участке в рамках КРТ планируется снести около 30 многоквартирных домов и более десятка гаражей. Победитель должен будет построить жилые дома и соцобъекты общей площадью не менее 155,4 тысяч квадратных метров. Кроме жилых многоквартирных домов на территории будет вся необходимая инфраструктура: школы, детсады, больницы, магазины, аптеки, а также рестораны и кафе. Жители будут обеспечены необходимым количеством машиномест. Застройщика выберут с помощью аукциона. Новый микрорайон по проекту о КРТ нужно будет построить в течении десяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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