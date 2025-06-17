17 июня 2025

В челябинских муниципалитетах стартуют выборные кампании

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе принимают решения о выборах местных депутатов
В регионе принимают решения о выборах местных депутатов Фото:

В городах и районах Челябинской области стартуют выборы муниципальных депутатов. Информация об этом появляется на интернет-страницах местных избиркомов.

«Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Собрания депутатов Чебаркульского муниципального округа первого созыва. Это историческое событие знаменует важный этап в развитии местного самоуправления, ведь в сентябре 2025 года будет сформирован первый орган власти Чебаркульского муниципального округа», — сообщает аккаунт ТИК Чебаркульского муниципального округа в соцсетях.

В Чебаркульском округе предстоит избрать 24 депутата. В самом Чебаркуле также принято решение о проведение выборов. В городе изберут 23 депутата.

Также решение о проведении выборов принято в Варненском и Брединском округах. Причем, если в большинстве муниципалитетов депутатов избирают по одномандатным округам, то в Варненском округе 15 депутатов будут избраны по пяти трехмандатным округам.

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. В ближайшие дни о проведении выборов объявят в большинстве округов региона. Также в единые дни голосования жителям региона предстоит выбрать 60 депутатов областного заксобрания.

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В городах и районах Челябинской области стартуют выборы муниципальных депутатов. Информация об этом появляется на интернет-страницах местных избиркомов. «Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Собрания депутатов Чебаркульского муниципального округа первого созыва. Это историческое событие знаменует важный этап в развитии местного самоуправления, ведь в сентябре 2025 года будет сформирован первый орган власти Чебаркульского муниципального округа», — сообщает аккаунт ТИК Чебаркульского муниципального округа в соцсетях. В Чебаркульском округе предстоит избрать 24 депутата. В самом Чебаркуле также принято решение о проведение выборов. В городе изберут 23 депутата. Также решение о проведении выборов принято в Варненском и Брединском округах. Причем, если в большинстве муниципалитетов депутатов избирают по одномандатным округам, то в Варненском округе 15 депутатов будут избраны по пяти трехмандатным округам. Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. В ближайшие дни о проведении выборов объявят в большинстве округов региона. Также в единые дни голосования жителям региона предстоит выбрать 60 депутатов областного заксобрания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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