В челябинских муниципалитетах стартуют выборные кампании

В городах и районах Челябинской области стартуют выборы муниципальных депутатов. Информация об этом появляется на интернет-страницах местных избиркомов.
«Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Собрания депутатов Чебаркульского муниципального округа первого созыва. Это историческое событие знаменует важный этап в развитии местного самоуправления, ведь в сентябре 2025 года будет сформирован первый орган власти Чебаркульского муниципального округа», — сообщает аккаунт ТИК Чебаркульского муниципального округа в соцсетях.
В Чебаркульском округе предстоит избрать 24 депутата. В самом Чебаркуле также принято решение о проведение выборов. В городе изберут 23 депутата.
Также решение о проведении выборов принято в Варненском и Брединском округах. Причем, если в большинстве муниципалитетов депутатов избирают по одномандатным округам, то в Варненском округе 15 депутатов будут избраны по пяти трехмандатным округам.
Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. В ближайшие дни о проведении выборов объявят в большинстве округов региона. Также в единые дни голосования жителям региона предстоит выбрать 60 депутатов областного заксобрания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!