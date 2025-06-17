Банкротить метзавод в Челябинской области пришлось из-за многомиллионного долга

Процедуру банкротства Вишневогорского метзавода «Северный ниобий» (ВМЗ, Челябинская область) налоговики запустили, когда накопился многомиллионный долг. Как URA.RU пояснила советник госслужбы Вероника Глобина, задолженность превысила 15,245 млн рублей.
«У ВМЗ числится задолженность на 17 июня по обязательным платежам в бюджетную систему РФ в размере 15,245 млн рублей. Управление подало в арбитражный суд региона заявление о признании должника банкротом», — рассказала URA.RU Глобина.
Налоговый орган усмотрел в работе «Северного ниобия» признаки несостоятельности. Руководителю завода налоговики направили письмо. В нем они разъяснили, в каком порядке производство по делу можно прекратить. Сделать это возможно через заключение мирового соглашения.
Как следует из определения суда, обязательства состоят из основного долга и начисленных пеней. В числе непогашенных обязательств имеются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Предварительное заседание суда по иску налоговиков состоится в середине июля.
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