Дети-садисты распяли собаку, повесили кота и забили ежика в челябинском районе

Дети-садисты распяли собаку, повесили котенка и забили палкой ежа в Нагайбакском районе Челябинской области. Об этом сообщает районная газета «Всходы».
«Как рассказывают нам жители, неизвестными подростками был повешен котенок, живший на одном из садовых участков, также дети забили до смерти палкой ежика, а недавно была распята бродячая собака. Такой садизм настораживает людей. Многие опасаются за психическое состояние молодого поколения», — сообщает издание в своем telegram-канале.
Инциденты происходят в садовых товариществах поселка Южный. Кроме издевательств над животными, подростки устраивают погромы в домиках и банях владельцев садовых участков. По информации издания, полиция ведет расследование инцидентов, однако местные жители сомневаются, что виновные будут наказаны.
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