Названы три идеи для успешного летнего бизнеса в Челябинске. Фото

Лучшими идеями для летнего бизнеса в Челябинске стали батуты и игровые автоматы
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Бизнес батут-аттракцион «Тарзанка» успешно работает в парках и на побережьях
Бизнес батут-аттракцион «Тарзанка» успешно работает в парках и на побережьях Фото:

В Челябинске появились предложения, позволяющие начать бизнес быстро — с одной установки. Один из самых интересных вариантов — батут-аттракцион «Тарзанка». Цена вопроса — 300 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Бизнес 360».

«Бизнес батут-аттракцион „Тарзанка“ успешно работает в парках, на побережьях и на площадках. Установка не требует фундамента, рассчитана на пользователей от двух до пятидесяти лет и выдерживает вес до 100 килограммов. Эксплуатировать её можно круглый год», — сообщили в пресс-службе.

Батут аттракцион «Тарзанка» стоит 300 тысяч рублей
Батут аттракцион «Тарзанка» стоит 300 тысяч рублей
Фото:

Еще одна идея для успешного летнего бизнеса — силомер-боксер стоимостью 189 000 рублей. Прочный, с антивандальной защитой, кожаной грушей и температурным диапазоном от ?40 до +40, он рассчитан на круглогодичную работу. В память вшит рекорд до 3 000 очков, а голос можно настроить свой.

Любители вендинга могут приобрести автомат «Хватай-ка» с подсветкой пола, музыкой, оптическими датчиками и приёмниками любых видов оплаты. В среднем автомат, бывший в употреблении, можно купить за 120 000 рублей.

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В Челябинске появились предложения, позволяющие начать бизнес быстро — с одной установки. Один из самых интересных вариантов — батут-аттракцион «Тарзанка». Цена вопроса — 300 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Бизнес 360». «Бизнес батут-аттракцион „Тарзанка“ успешно работает в парках, на побережьях и на площадках. Установка не требует фундамента, рассчитана на пользователей от двух до пятидесяти лет и выдерживает вес до 100 килограммов. Эксплуатировать её можно круглый год», — сообщили в пресс-службе. Еще одна идея для успешного летнего бизнеса — силомер-боксер стоимостью 189 000 рублей. Прочный, с антивандальной защитой, кожаной грушей и температурным диапазоном от ?40 до +40, он рассчитан на круглогодичную работу. В память вшит рекорд до 3 000 очков, а голос можно настроить свой. Любители вендинга могут приобрести автомат «Хватай-ка» с подсветкой пола, музыкой, оптическими датчиками и приёмниками любых видов оплаты. В среднем автомат, бывший в употреблении, можно купить за 120 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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