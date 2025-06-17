17 июня 2025

Эколог объяснил, что загрязняет Челябинск мышьяком и никелем

Челябинский эколог Безруков: почва города загрязнена мышьяком и никелем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мышьяк и никель образуются при сжигании топлива
Мышьяк и никель образуются при сжигании топлива Фото:

Земля в Челябинске загрязнена мышьяком и никелем, однако подобных предприятий в городе нет. Почва получает тяжелые металлы от сжигания топлива, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«На днях был опубликован доклад Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей за 2024 год, где указано, что на территории жилых домов, детских и медицинских организаций Челябинской области обнаруживали мышьяк (он был в 8,94% проб) и никель (7,8% проб). Также область вошла в число регионов с наибольшим числом проб, не соответствующих гигиеническим нормативам», — пояснил Безруков.

Эколог отметил, что в регионе нет предприятий, которые могут загрязнить почву в таких объемах. Кроме того, в воздухе превышений ПДК по мышьяку и никелю не фиксируется. Он пояснил, что согласно комплексным экологическим расследованиям (КЭР) и результатам инвентаризации предприятий, проведенной Росприроднадзором, эти вещества не характерны для выбросов промышленных объектов. Эти тяжелые металлы присутствуют в виде примесей в топливе и попадают в атмосферу в процессе его сгорания.

«В Челябинской области фиксируется более 110 тысяч тонн выбросов от автомобильного транспорта из которого приходится до пяти процентов вредных и опасных компонентов, а это 5,5 тысяч тонн. Из них никеля и мышьяка около 500-1000 тонн в сутки, которые равномерно выпадают в городе и загрязняют воздушную, водную и почвенную среду», — добавил эколог.

Безруков рекомендует размещать стоянки подальше от жилых домов, медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, он советует ограничивать по времени прогрев транспорта. Это позволит снизить объем выбросов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Земля в Челябинске загрязнена мышьяком и никелем, однако подобных предприятий в городе нет. Почва получает тяжелые металлы от сжигания топлива, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «На днях был опубликован доклад Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей за 2024 год, где указано, что на территории жилых домов, детских и медицинских организаций Челябинской области обнаруживали мышьяк (он был в 8,94% проб) и никель (7,8% проб). Также область вошла в число регионов с наибольшим числом проб, не соответствующих гигиеническим нормативам», — пояснил Безруков. Эколог отметил, что в регионе нет предприятий, которые могут загрязнить почву в таких объемах. Кроме того, в воздухе превышений ПДК по мышьяку и никелю не фиксируется. Он пояснил, что согласно комплексным экологическим расследованиям (КЭР) и результатам инвентаризации предприятий, проведенной Росприроднадзором, эти вещества не характерны для выбросов промышленных объектов. Эти тяжелые металлы присутствуют в виде примесей в топливе и попадают в атмосферу в процессе его сгорания. «В Челябинской области фиксируется более 110 тысяч тонн выбросов от автомобильного транспорта из которого приходится до пяти процентов вредных и опасных компонентов, а это 5,5 тысяч тонн. Из них никеля и мышьяка около 500-1000 тонн в сутки, которые равномерно выпадают в городе и загрязняют воздушную, водную и почвенную среду», — добавил эколог. Безруков рекомендует размещать стоянки подальше от жилых домов, медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, он советует ограничивать по времени прогрев транспорта. Это позволит снизить объем выбросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...