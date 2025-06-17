Эколог объяснил, что загрязняет Челябинск мышьяком и никелем

Земля в Челябинске загрязнена мышьяком и никелем, однако подобных предприятий в городе нет. Почва получает тяжелые металлы от сжигания топлива, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«На днях был опубликован доклад Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей за 2024 год, где указано, что на территории жилых домов, детских и медицинских организаций Челябинской области обнаруживали мышьяк (он был в 8,94% проб) и никель (7,8% проб). Также область вошла в число регионов с наибольшим числом проб, не соответствующих гигиеническим нормативам», — пояснил Безруков.
Эколог отметил, что в регионе нет предприятий, которые могут загрязнить почву в таких объемах. Кроме того, в воздухе превышений ПДК по мышьяку и никелю не фиксируется. Он пояснил, что согласно комплексным экологическим расследованиям (КЭР) и результатам инвентаризации предприятий, проведенной Росприроднадзором, эти вещества не характерны для выбросов промышленных объектов. Эти тяжелые металлы присутствуют в виде примесей в топливе и попадают в атмосферу в процессе его сгорания.
«В Челябинской области фиксируется более 110 тысяч тонн выбросов от автомобильного транспорта из которого приходится до пяти процентов вредных и опасных компонентов, а это 5,5 тысяч тонн. Из них никеля и мышьяка около 500-1000 тонн в сутки, которые равномерно выпадают в городе и загрязняют воздушную, водную и почвенную среду», — добавил эколог.
Безруков рекомендует размещать стоянки подальше от жилых домов, медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, он советует ограничивать по времени прогрев транспорта. Это позволит снизить объем выбросов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!