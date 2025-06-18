В Челябинской области объявят допнабор наблюдателей на выборы

В Челябинской области объявят дополнительный набор людей для наблюдения за ходом голосования на выборах в сентябре. Об этом на круглом столе в медиахолдинге «Гранада Пресс» заявил председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко.
«Выборы будут идти три дня. Не каждый человек, изъявивший желание работать избирателем, может работать в течение трех дней. Нам придется объявить дополнительный набор наблюдателей, чтобы они могли дежурить по очереди», — сообщил Дейнеко.
По словам Дейнеко, набор будет объявлен в ближайшее время. Наблюдателем может стать любой дееспособный гражданин РФ, достигший 18 лет и не являющийся иноагентом. Для этого необходимо подать заявку в общественную палату.
На прошлогодних выборах работали 8 425 наблюдателей. Из них 1 041 человек были назначены зарегистрированными кандидатами, 4 728 человек — политическими партиями. Еще 2 656 наблюдателей были представителями общественной палаты региона. Задача наблюдателей — обеспечение чистоты выборов.
Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить новый состав областного заксобрания. Также почти во всех муниципалитетах пройдут выборы местных депутатов.
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