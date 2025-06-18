В Челябинской области объявят допнабор наблюдателей на выборы

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Николай Дейнеко объявил о наборе наблюдателей
Николай Дейнеко объявил о наборе наблюдателей Фото:

В Челябинской области объявят дополнительный набор людей для наблюдения за ходом голосования на выборах в сентябре. Об этом на круглом столе в медиахолдинге «Гранада Пресс» заявил председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко.

«Выборы будут идти три дня. Не каждый человек, изъявивший желание работать избирателем, может работать в течение трех дней. Нам придется объявить дополнительный набор наблюдателей, чтобы они могли дежурить по очереди», — сообщил Дейнеко.

По словам Дейнеко, набор будет объявлен в ближайшее время. Наблюдателем может стать любой дееспособный гражданин РФ, достигший 18 лет и не являющийся иноагентом. Для этого необходимо подать заявку в общественную палату.

На прошлогодних выборах работали 8 425 наблюдателей. Из них 1 041 человек были назначены зарегистрированными кандидатами, 4 728 человек — политическими партиями. Еще 2 656 наблюдателей были представителями общественной палаты региона. Задача наблюдателей — обеспечение чистоты выборов.

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить новый состав областного заксобрания. Также почти во всех муниципалитетах пройдут выборы местных депутатов.

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В Челябинской области объявят дополнительный набор людей для наблюдения за ходом голосования на выборах в сентябре. Об этом на круглом столе в медиахолдинге «Гранада Пресс» заявил председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко. «Выборы будут идти три дня. Не каждый человек, изъявивший желание работать избирателем, может работать в течение трех дней. Нам придется объявить дополнительный набор наблюдателей, чтобы они могли дежурить по очереди», — сообщил Дейнеко. По словам Дейнеко, набор будет объявлен в ближайшее время. Наблюдателем может стать любой дееспособный гражданин РФ, достигший 18 лет и не являющийся иноагентом. Для этого необходимо подать заявку в общественную палату. На прошлогодних выборах работали 8 425 наблюдателей. Из них 1 041 человек были назначены зарегистрированными кандидатами, 4 728 человек — политическими партиями. Еще 2 656 наблюдателей были представителями общественной палаты региона. Задача наблюдателей — обеспечение чистоты выборов. Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить новый состав областного заксобрания. Также почти во всех муниципалитетах пройдут выборы местных депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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