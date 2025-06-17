Гендиректор структуры «Росатома» 11 лет проведет в колонии за контракты в Челябинской области

Суд признал виновным Игоря Игина, бывшего гендиректора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Госкорпорации «Росатом», во взятке в размере 132,5 миллиона рублей за покровительство при строительстве критической инфраструктуры в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Подозреваемого признали виновным в совершении преступлений по части шестой статьи 290 и части первой статьи 222 УК России (получение взятки, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). На основании оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с Центральным аппаратом ФСБ России, были возбуждены и расследованы уголовные дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Как показало расследование, Игин получил взятку в размере 132,5 миллиона рублей от учредителей «ООО Стройпроект» (город Санкт-Петербург) за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов. Суть контрактов заключалась в проведении строительно-монтажных работ на объектах критической инфраструктуры в Челябинской и Томской областях, а также Красноярском крае. Общая стоимость работ превышала семь миллиардов рублей и проводилась в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года».
Обвиняемый приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он должен выплатить штраф в размере 265 миллионов рублей.
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