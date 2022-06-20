В челябинских школах появятся уроки политической грамотности

Уроки «Разговоры о важном» начнутся с 5 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школах Челябинской области с начала учебного года будут проходить уроки «Разговоры о важном». Они станут знакомить учеников с общественно-политической жизнью страны и событиями в регионе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе министерства образования региона.

«В Челябинской области, как и по всей стране, будут проходить общественно-политические уроки „Разговоры о важном“. Подробная информация об этом размещена на официальном сайте Минпросвещения РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов пояснил, что «Разговоры о важном» не станут уроками в традиционном понимании, они будут представлять собой обсуждение тех вопросов, которые интересуют школьников. Всего запланировано 34 урока в течение учебного года.

Цель «Разговоров о важном» — это формирование у учеников таких ценностных установок как созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Уроки будут вести классные руководители, а первое занятие пройдет 5 сентября.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее заявил, что во всех школах России с 2023 года появятся советники директоров по воспитательной работе. По его словам, такие специалисты должны опираться на «объединяющие всех гражданские патриотические ценности и историческое наследие».