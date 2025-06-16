Сабантуй в Челябинске пройдет в парке Гагарина

В Челябинске пройдет городской сабантуй. Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 21 июня, в парке имени Гагарина, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«В этом году площадкой проведения сабантуя вновь станет центральный парк имени Юрия Гагарина, где каждый найдёт для себя отдых по душе. Событие будет наполнено весёлыми конкурсами, национальными играми, зажигательными танцами, спортивными состязаниями и мастер-классами с ярким национальным колоритом», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В этот день посетители мероприятия смогут познакомиться с культурными особенностями татарского и башкирского народов региона. На территории парка будут размещены национальные юрты и подворья, а также организована экспозиция предметов традиционного быта.
Официальное открытие праздника состоится с участием артистов из Тюлячинского района Республики Татарстан, творческих коллективов Сибайского концертно-театрального объединения, а также исполнителей и ансамблей из Челябинска и Челябинской области. Кульминацией концертной программы станут выступления приглашенных звезд — этно-шоу ZAINETDIN, заслуженного артиста Республики Башкортостан, и Ильната Фархуллина, заслуженного артиста Республики Татарстан, уже получивших признание челябинских зрителей.
Для самых юных гостей будет функционировать специальная детская сцена. Любителей рукоделия ожидают разнообразные мастер-классы, где каждый желающий сможет изготовить национальные головные уборы, традиционные украшения, макеты юрт и другие изделия.
Кроме того, на территории парка будет представлена выставка макетов самых красивых юрт, подготовленных участниками конкурса «Традиции Сабантуя». В рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей этого творческого состязания.
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