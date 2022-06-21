Тараканы терроризируют жителей дома в Тюмени. Видео

22 июня 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Жители дома в Тюмени жалуются на тараканов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в многоквартирном доме по улице Волгоградская, 15, жители жалуются на тараканов, которые заполонили их квартиры. Об этом сообщила местная жительница в социальных сетях. «Управляющая компания бездействует! Мы, жители дома по ул. Волгоградская, 15, просим обработать наш дом от тараканов. Мы, все соседи, потратили не одну тысячу рублей на обработку наших квартир от этих гадов, а они ползут вновь и вновь в наши квартиры, мои дети боятся спать», — говорится в сообщении пользователя Anastasia B. в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец прикрепил видео к публикации. На кадрах видно, что в углу перед квартирной дверью тараканы взбираются по стенке. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени в многоквартирном доме по улице Волгоградская, 15, жители жалуются на тараканов, которые заполонили их квартиры. Об этом сообщила местная жительница в социальных сетях. «Управляющая компания бездействует! Мы, жители дома по ул. Волгоградская, 15, просим обработать наш дом от тараканов. Мы, все соседи, потратили не одну тысячу рублей на обработку наших квартир от этих гадов, а они ползут вновь и вновь в наши квартиры, мои дети боятся спать», — говорится в сообщении пользователя Anastasia B. в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец прикрепил видео к публикации. На кадрах видно, что в углу перед квартирной дверью тараканы взбираются по стенке.