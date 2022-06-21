21 июня 2022
20 июня 2022

Тараканы терроризируют жителей дома в Тюмени. Видео

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Микрорайоны Ямальский и Ямальский 2. Тюмень, жилой дом, жилые дома, ямальский микрорайон, ямальский, микрорайон ямальский
Жители дома в Тюмени жалуются на тараканов (архивное фото) Фото:

В Тюмени в многоквартирном доме по улице Волгоградская, 15, жители жалуются на тараканов, которые заполонили их квартиры. Об этом сообщила местная жительница в социальных сетях.

«Управляющая компания бездействует! Мы, жители дома по ул. Волгоградская, 15, просим обработать наш дом от тараканов. Мы, все соседи, потратили не одну тысячу рублей на обработку наших квартир от этих гадов, а они ползут вновь и вновь в наши квартиры, мои дети боятся спать», — говорится в сообщении пользователя Anastasia B. в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидец прикрепил видео к публикации. На кадрах видно, что в углу перед квартирной дверью тараканы взбираются по стенке.

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В Тюмени в многоквартирном доме по улице Волгоградская, 15, жители жалуются на тараканов, которые заполонили их квартиры. Об этом сообщила местная жительница в социальных сетях. «Управляющая компания бездействует! Мы, жители дома по ул. Волгоградская, 15, просим обработать наш дом от тараканов. Мы, все соседи, потратили не одну тысячу рублей на обработку наших квартир от этих гадов, а они ползут вновь и вновь в наши квартиры, мои дети боятся спать», — говорится в сообщении пользователя Anastasia B. в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидец прикрепил видео к публикации. На кадрах видно, что в углу перед квартирной дверью тараканы взбираются по стенке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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