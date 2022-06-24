24 июня 2022

В Кургане корова разгуливала по проезжей части. Видео

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Митрополит Корнилий в Староуткинске. Свердловская область, проезжая часть, корова, домашний скот, сельская местность, дорога
Корова мешала движению на автодороге в Кургане (архивное фото) Фото:

Буренку житель Кургана увидел на Бурово-Петровском мосту, ближе к Дзержинскому кольцу. Он снял видео и отправил в редакцию URA.RU.

«Вот такая встреча в субботний день. Корова идет по проезжей части», — рассказал агентству автор видеоролика.

Животное в беде автовладелец не бросил. Он довели корову до обочины, где есть трава, чтобы на дороге с ней ничего не случилось.

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Буренку житель Кургана увидел на Бурово-Петровском мосту, ближе к Дзержинскому кольцу. Он снял видео и отправил в редакцию URA.RU. «Вот такая встреча в субботний день. Корова идет по проезжей части», — рассказал агентству автор видеоролика. Животное в беде автовладелец не бросил. Он довели корову до обочины, где есть трава, чтобы на дороге с ней ничего не случилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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