Корова мешала движению на автодороге в Кургане (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Буренку житель Кургана увидел на Бурово-Петровском мосту, ближе к Дзержинскому кольцу. Он снял видео и отправил в редакцию URA.RU.

«Вот такая встреча в субботний день. Корова идет по проезжей части», — рассказал агентству автор видеоролика.

Животное в беде автовладелец не бросил. Он довели корову до обочины, где есть трава, чтобы на дороге с ней ничего не случилось.