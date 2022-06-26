Поддержку спецоперации пермяки выразили велопробегом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители села Карагай Пермского края поддержали участников спецоперации на Украине велопробегом. Мероприятие под символом «Z» состоялось несмотря на проливной дождь, рассказали в ветеранском движении Прикамья.

«Состоялся велопробег в поддержку российских бойцов на Донбассе. По инициативе Совета отцов в мероприятии приняли участие более 30 человек, в том числе и ветераны боевых действий во главе с председателем местной общественной организации „Боевое братство — РСВА“, ветераном войны в Афганистане Николаем Дурегиным. Даже проливной дождь не испугал участников патриотической акции», — говорится на странице «Сила в братстве — 59» в социальной сети «ВКонтакте».

Перед началом велопробега у районного дома культуры состоялся небольшой митинг. На нем выступающие поддержали проведение спецоперации: «Мы победим!», «Слава героям!», «Мы за нашего президента!». Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Объявивший ее президент Владимир Путин заявлял, что ее начало — это вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса.

Участников велопробега не испугал проливной дождь «Сила в братстве — 59» в VK