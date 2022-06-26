Беременные жительницы ЯНАО пожаловались на нехватку туалетов

В Ноябрьске закрыты общественные туалеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Беременные жительницы Ноябрьска пожаловались на отсутствие общественных туалетов в городе. Как они сообщают в социальных сетях, во многих заведениях отказывают в посещении уборной комнаты.

«Нахожусь на приличном сроке беременности и не первый раз столкнулась с проблемой общественных туалетов, точнее — их отсутствием. Не первый раз разочаровывают закрытые туалеты в зоне парка „Ноябрьск“. Тут же рядом находятся детские игровые площадки и неудивительно видеть картину, как мамочки своих деточек водят прямо рядышком в кусты по нужде, ведь детскому организму не прикажешь и понять их можно, когда с этим сталкивается лично», — сообщила анонимная жительница.

Женщина добавила, что ни в одном заведении, находящихся на пути к дому, ее не пустили в уборную. «На заправке „Газпромнефти“ просто отказали, своим резким ответом: „У нас нельзя! “, — сказали две девушки, которые находились там и равнодушно посмотрели на мой умоляющий вид и как я слезно держалась за живот, войти в мое положение не захотели. И хотя туалет у них и есть, но он только для персонала! А пускать туда кого-то — конечно преступление!», — добавила автор.

На пост женщины отреагировали другие беременные жительницы Ноябрьска. «Поддерживаю полностью автора. Сама в таком же положении и ни в одном заведении в детском парке не пустили меня. А одна из продавцов, когда я вышла на улицу, сказала своей подруге, если недержание, пускай носит памперс», — написала Мина Минина.

В администрации города ответили, что общественные туалеты в парке работают с 09 утра до 22: 00 вечера. «В непосредственной близости к парку работают два бесплатных туалета в торговом комплексе „Север“. На время проведения массовых мероприятий в городе устанавливаются дополнительно биотуалеты. Все культурные, социальные и общественные учреждения туалетами обеспечены», — ответили в ведомстве.

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