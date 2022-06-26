Участник коррупционного скандала в Тюмени отделался штрафом

За дачу взяток строительная компания отделалась штрафом в 10 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Стройпромсервис», дававшая взятки бывшему топ-менеджеру дочернего предприятия «Роснефти», получила штраф в 10 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени строительная организация „Стройпромсервис“ оштрафована на 10 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения. С 2018 по 2021 годы ее руководитель передавал начальнику ООО „РН-Уватнефтегаз“ взятки за согласование проектной, рабочей, исполнительной документации по договорам подряда», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Стройпромсервис» предоставляло строительно-монтажные услуги на объектах ООО «РН-Уватнефтегаз» (дочернее предприятие «Роснефти»). В качестве взяток бывший заместитель начальника управления организации капитального строительства успел получить смартфоны, планшет, внедорожник Toyota Land Cruiser и материалы для постройки дома. Общая сумма — 4,5 млн рублей.

Дело в отношении получателя подкупа выделено в отдельное производство, и сейчас находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Тюмени. Что до взяткодателя, то он в своих действиях раскаялся и ответственность понес по административной статье — «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Ранее URA.RU писало и о других коррупционных скандалах. В частности, в Тюмени арестованы топ-менеджеры компании «Россети Тюмень». Их обвиняют в получении взяток.