22 мая 2025

В Тюмени машина скорой помощи попала в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии обошлось без пострадавших
В аварии обошлось без пострадавших Фото:

В Тюмени в ДТП попала машина скорой помощи, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Бригада скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маяками и звуковым спецсигналом направлялась на срочный вызов и попала в ДТП. В 08:56 сообщение передано в оперативный отдел, на вызов в срочном порядке выехала другая бригада СМП», — сообщили в инфоцентер со ссылкой на департамент здравоохранения.

Пострадавших в аварии нет. В настоящий момент выявляются все обстоятельства происшествия. 

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В Тюмени в ДТП попала машина скорой помощи, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Бригада скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маяками и звуковым спецсигналом направлялась на срочный вызов и попала в ДТП. В 08:56 сообщение передано в оперативный отдел, на вызов в срочном порядке выехала другая бригада СМП», — сообщили в инфоцентер со ссылкой на департамент здравоохранения. Пострадавших в аварии нет. В настоящий момент выявляются все обстоятельства происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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