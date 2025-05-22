В Тюмени машина скорой помощи попала в ДТП

В Тюмени в ДТП попала машина скорой помощи, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Бригада скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маяками и звуковым спецсигналом направлялась на срочный вызов и попала в ДТП. В 08:56 сообщение передано в оперативный отдел, на вызов в срочном порядке выехала другая бригада СМП», — сообщили в инфоцентер со ссылкой на департамент здравоохранения.
Пострадавших в аварии нет. В настоящий момент выявляются все обстоятельства происшествия.
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