22 мая 2025

В тюменском конном клубе нашли очаг опасной болезни

В тюменском конном клубе «Тотем» нашли очаг инфекционной анемии лошадей
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошади находятся на карантине
Лошади находятся на карантине Фото:

В тюменском конном клубе «Тотем» выявили очаг инфекционной анемии лошадей. Из-за этого в учреждение пришлось закрыть на карантин. Постановление об этом имеется в распоряжении агентства.

«Установить с 20 мая ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии лошадей на территории личного подсобного хозяйства по адресу: город Тюмень, улица Пригородная, 25/1 (эпизоотический очаг) до принятия решения об их отмене после убоя», — сказано в постановлении. Карантин также будет отменен при получении двукратных тестов с интервалом в 30 дней.

По указанному адресу находится семейная конюшня «Тотем». В своих соцсетях руководство клуба написало, что они закрыты и не принимают посетителей минимум два месяца. Они также сообщили, что сейчас на территории нет зараженных животных.

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В тюменском конном клубе «Тотем» выявили очаг инфекционной анемии лошадей. Из-за этого в учреждение пришлось закрыть на карантин. Постановление об этом имеется в распоряжении агентства. «Установить с 20 мая ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии лошадей на территории личного подсобного хозяйства по адресу: город Тюмень, улица Пригородная, 25/1 (эпизоотический очаг) до принятия решения об их отмене после убоя», — сказано в постановлении. Карантин также будет отменен при получении двукратных тестов с интервалом в 30 дней. По указанному адресу находится семейная конюшня «Тотем». В своих соцсетях руководство клуба написало, что они закрыты и не принимают посетителей минимум два месяца. Они также сообщили, что сейчас на территории нет зараженных животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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