В тюменском конном клубе нашли очаг опасной болезни

В тюменском конном клубе «Тотем» выявили очаг инфекционной анемии лошадей. Из-за этого в учреждение пришлось закрыть на карантин. Постановление об этом имеется в распоряжении агентства.
«Установить с 20 мая ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии лошадей на территории личного подсобного хозяйства по адресу: город Тюмень, улица Пригородная, 25/1 (эпизоотический очаг) до принятия решения об их отмене после убоя», — сказано в постановлении. Карантин также будет отменен при получении двукратных тестов с интервалом в 30 дней.
По указанному адресу находится семейная конюшня «Тотем». В своих соцсетях руководство клуба написало, что они закрыты и не принимают посетителей минимум два месяца. Они также сообщили, что сейчас на территории нет зараженных животных.
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