Челябинская фабрика заменила импортную продукцию для младенцев

Челябинская «Фабрика облаков» выпускает кокон для малышей, который раньше шили только за границей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске «Фабрика облаков», занимающаяся производством ортопедических изделий, освоила выпуск продукции для новорожденных детей и беременных женщин, тем самым заменив импортную продукцию в условиях санкций. Как сообщили URA.RU в компании сейчас они работают над развитием линейки подушек и матрасов для взрослых.

«Сегодня самым популярным товаром у нас является кокон для новорожденных. Нужно отметить, что мы первые в России, кто начал производить его. Это аналог иностранного приспособления. Он создан специально для детей возрастом от нуля до шести месяцев, чтобы они более комфортно в первые месяцы жизни чувствовали себя в новой среде», — сообщила URA.RU руководитель отдела маркетинга фабрики Надежда Мироновская.

На фабрике пояснили, что кокон полностью обеспечивает безопасность ребенка. Лежа в нем, ребенок никуда не скатится, не перевернется, не задохнется, и не захлебнется. При производстве коконов, признаются на фабрике, используется как иностранные, так и отечественные материалы. Вся продукция состоит из натурального хлопка. На фабрике убеждены, все, что касается детей, должно быть безопасно.

«Скоро мы запустим производство детской одежды. Это будут комбинезоны и пижамы для детей возрастом от нуля до двух лет. Плюс у нас разрабатывается новая линейка подушек для беременных, а также мы работаем над линейкой подушек для мужчин и женщин», — добавила Мироновская.

В условиях санкционного давления на российскую экономику со стороны Запада, многие отечественные предприятия продолжают развиваться. Программа импортозамещения призвана минимизировать зависимость российских компаний от зарубежных поставщиков. В условиях ограничений предприниматели начали искать альтернативы и договариваться между собой о сотрудничестве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам