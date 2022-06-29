В ЯНАО предприятие банкротит субподрядчика

Предпринимателю из ЯНАО недоплачивал деньги их генеральный подрядчик Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Генеральный подрядчик строительства Объектов подготовки газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке компания «Востокнфтезаводмонтаж» недоплачивает своему подрядчику из ЯНАО. Из-за этого бизнес предпринимателя оказался под угрозой банкротства, рассказал он URA.RU

«Мы компанией подрядной организацией были на данной стройке. Генподрядчик нанял субподрядные организации и в итоге не заплатили нам. Говорят: „Нам заказчик не платит“, — и все», — рассказал корреспонденту URA.RU предприниматель, на правах анонимного источника. Мужчина отметил, что речь идет о контракте на несколько миллионов рублей.

По его словам, в процессе работы генподрядчик выплачивал какие-то суммы, но они были далеки от тех, что заявлены в договоре. В диалоге же с представителями «Востокнефтезаводмонтажа» ему рассказали, что проблема в том, что сама компания еще не получила обещанную сумму от своего заказчика.

Решение данной проблемы предприниматель видит в том, чтобы оплата субподрядным компаниям приходила напрямую от заказчика, минуя генерального подрядчика. Такая практика не приводила бы к подобным задержкам в выплатах.

Ранее URA.RU сообщало, что 100% доли в уставном капитале одной из компаний-подрядчиков строительства Северного широтного хода продали с аукциона. Предприятие «Мостострой—12» участвовало в строительстве моста через реку Надым, который является частью СШХ.