Курганцы ждут летних тусовок

29 июня 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Работающие курганцы готовятся к летним корпоративам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работающие жители Курганской области ждут летние корпоративы. Самый частый повод для проведения таких мероприятий в курганских компаниях — профессиональные праздники, сообщает Зарплата.ру по результатам проведенного опроса. «Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и узнал у респондентов, планируется ли в их компании летний корпоратив. Опрос проводили среди 2200 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Курганской области. Больше половины курганцев (51%) сообщили, что ждут запланированные летние корпоративы, 10% ответивших указали, что их работодатели уже провели мероприятия, 19% отметили, что у них летом не проводятся корпоративы, а 20% утверждают, что такая традиция была в их организациях, но в этом году мероприятие не планируется», — говорится в сообщении Зарплата.ру. Поводом для летних корпоративов служат: дни рождения компании — 21%, профессиональные праздники — 32%, корпоративные спартакиады — 6%, дни здоровья — 5%. Еще 36% компаний организовывают отдых для сотрудников без привязки к какому-либо поводу. По данным респондентов, чаще всего курганские компании проводят летние корпоративы на базах отдыха (51%), в кафе или ресторане на летней веранде (27%). Реже — в боулинге (2%), на квест-площадках (1%), в офисе (9%). Принявшие участие в опросе курганцы отметили, что предпочтительные форматы летнего корпоратива для них — спокойный отдых на природе без активностей (27%), фуршет и активный отдых (24%), банкет с конкурсами, выступлением артистов и дискотекой (23%). По данным исследования, с возрастом (от 35 лет и старше) возрастает значимость удобной площадки и спокойного отдыха на природе, а также падает интерес к развлекательной программе и употреблению спиртных напитков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Работающие жители Курганской области ждут летние корпоративы. Самый частый повод для проведения таких мероприятий в курганских компаниях — профессиональные праздники, сообщает Зарплата.ру по результатам проведенного опроса. «Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и узнал у респондентов, планируется ли в их компании летний корпоратив. Опрос проводили среди 2200 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Курганской области. Больше половины курганцев (51%) сообщили, что ждут запланированные летние корпоративы, 10% ответивших указали, что их работодатели уже провели мероприятия, 19% отметили, что у них летом не проводятся корпоративы, а 20% утверждают, что такая традиция была в их организациях, но в этом году мероприятие не планируется», — говорится в сообщении Зарплата.ру. Поводом для летних корпоративов служат: дни рождения компании — 21%, профессиональные праздники — 32%, корпоративные спартакиады — 6%, дни здоровья — 5%. Еще 36% компаний организовывают отдых для сотрудников без привязки к какому-либо поводу. По данным респондентов, чаще всего курганские компании проводят летние корпоративы на базах отдыха (51%), в кафе или ресторане на летней веранде (27%). Реже — в боулинге (2%), на квест-площадках (1%), в офисе (9%). Принявшие участие в опросе курганцы отметили, что предпочтительные форматы летнего корпоратива для них — спокойный отдых на природе без активностей (27%), фуршет и активный отдых (24%), банкет с конкурсами, выступлением артистов и дискотекой (23%). По данным исследования, с возрастом (от 35 лет и старше) возрастает значимость удобной площадки и спокойного отдыха на природе, а также падает интерес к развлекательной программе и употреблению спиртных напитков.